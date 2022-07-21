«Западные вбросы»: Песков о проблемах со здоровьем у Путина Песков назвал вбросами публикации украинских и западных СМИ о проблемах со здоровьем у Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросами и «утками» публикации украинских и западных СМИ о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что с самочувствием у главы государства все хорошо.

Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные «специалисты» в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные «утки» начет состояния здоровья президента, — отметил Песков.

Кроме того Песков сообщил, что во время визита в Иран, также как и Путин простудился из-за интенсивно работающих кондиционеров.

Ранее Владимир Путин объяснил, что покашливает перед заявлениями из-за активной работы кондиционеров в Тегеране, куда он летал на трехстороннюю встречу с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, в тот день в городе была очень жаркая погода.