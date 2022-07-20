Президент РФ Владимир Путин извинился перед журналистами за кашель перед заявлениями и объяснил его активной работой кондиционеров в Тегеране, куда он летал на трехстороннюю встречу с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, в тот день в городе была очень жаркая погода.
Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишен» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения, — сказал глава государства.
По итогам встречи 19 июля главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, где, в частности, сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.
Сам Путин назвал саммит по Сирии конструктивным и полезным, несмотря на расхождения с Турцией и Ираном относительно стабилизации ситуации в Заевфратье. Позиция Москвы заключается в том, что эту территорию следует передать под контроль официальных властей Дамаска и Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики.