Путин объяснил свое покашливание Путин объяснил свое покашливание кондиционерами в Тегеране

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени»

Президент РФ Владимир Путин извинился перед журналистами за кашель перед заявлениями и объяснил его активной работой кондиционеров в Тегеране, куда он летал на трехстороннюю встречу с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, в тот день в городе была очень жаркая погода.

Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишен» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения, — сказал глава государства.

По итогам встречи 19 июля главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, где, в частности, сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

Сам Путин назвал саммит по Сирии конструктивным и полезным, несмотря на расхождения с Турцией и Ираном относительно стабилизации ситуации в Заевфратье. Позиция Москвы заключается в том, что эту территорию следует передать под контроль официальных властей Дамаска и Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики.