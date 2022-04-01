«Выдумки и неправда»: Песков опроверг информацию о раке у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что у Владимира Путина может быть онкологическое заболевание. Об этом заявила журналистка и политик Ксения Собчак со ссылкой на беседу журналиста Алексея Полоротова и представителя Кремля для издания «Осторожно: media». В ответ на вопрос, болен ли Владимир Путин раком щитовидной железы и делали ли ему какие-то операции, связанные с онкологией, Песков заявил, что эти утверждения «выдумки и неправда».

Верно, — ответил Песков на вопрос, правильно ли Полоротов понимает, что Владимир Путин не болен раком.

Ранее издание «Проект» опубликовало расследование о проблемах со здоровьем Владимира Путина. В статье утверждалось, что российского президента регулярно сопровождает лор, а также специалисты по раку щитовидной железы. По информации издания, Владимира Путина в поездках сопровождают в среднем по девять врачей, при этом число медиков рядом с российским лидером якобы постоянно растёт.

Юридическое лицо издания «Проект» Project Media Inc. было признано нежелательной организацией на территории России по требованию Генпрокуратуры. После этого юридическое лицо было ликвидировано, а издание сообщило о своём закрытии. 31 марта главный редактор «Проекта» Роман Баданин (признан СМИ — иностранным агентом) объявил о том, что у издания теперь новое юридическое лицо, не связанное с Project Media Inc.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин здоров и находится в отличной физической форме. По его словам, российский лидер выполняет «функциональные обязанности согласно новой Конституции».