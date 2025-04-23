«Запад зашел в тупик»: сенатор об отложенных переговорах в Лондоне Сенатор Климов: отмена переговоров в Лондоне говорит о разладе стран Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Климов

Отмена переговоров по украинскому кризису в Лондоне говорит о распаде коллективного Запада, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, к этому подтолкнул приход к власти в США Дональда Трампа, который расколол Вашингтон.

Это все — свидетельство распада пресловутого коллективного Запада. Вообще это выражение, «коллективный Запад», появилось сразу после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты оказались признанным вожаком этой стаи. Эта стая потом была превращена в НАТО, и с тех пор все решения принимались Вашингтоном. Сейчас с учетом того, что сам Вашингтон раскололся в результате победы Трампа на выборах, враги Трампа оказались по другую сторону баррикад действующей администрации, большинством в конгрессе, конечно, эти тектонические процессы не могли не сказаться и на тех, кто всегда был вассалом Вашингтона. Запад зашел в тупик, начав эту антироссийскую авантюру, — сказал Климов.

По его словам, теперь западные страны не могут собрать встречу по серьезным субстантивным вопросам. Сенатор считает, что против Трампа выступает глубинное государство, которое хочет его ослабить.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине в Лондоне, которые должны были состояться сегодня, 23 апреля, отменили из-за того, что Киев отказывается признать утрату территорий, в том числе Крыма. На этой встрече США планировали показать конкретный план завершения российско-украинского конфликта.