Раскрыта причина отмены переговоров по Украине в Лондоне WP: переговоры в Лондоне отменили из-за отказа Киева признать Крым российским

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Переговоры по Украине в Лондоне, которые должны были состояться сегодня, 23 апреля, отменили из-за того, что Киев отказывается признать утрату территорий, в том числе Крыма, сообщает американское издание The Washington Post. На этой встрече США планировали показать конкретный план завершения российско-украинского конфликта.

По данным издания, этот план предполагал несколько условий, в том числе и признание российской юрисдикции над полуостровом Крым. Условие касалось и Украины, однако в последний момент офис украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что этого не будет.

Вашингтон поспешил среагировать на эти слова и отменил визит американской стороны в Лондон. После того как об этом стало известно, на переговоры отказались ехать и европейские дипломаты — встреча сорвалась. В настоящий момент стороны заявляют, что переговариваться будут чиновники более низкого уровня, но кто конкретно, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не рассматривает заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о вероятном выходе Вашингтона из переговорного процесса по российско-украинскому конфликту в качестве ультиматума. Он подчеркнул, что в Кремле приветствуют усилия Белого дома по урегулированию ситуации.