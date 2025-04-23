В Кремле высказались о возможном «ультиматуме» США по Украине Песков: РФ не считает ультиматумом слова Вэнса о выходе США из переговоров

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Дмитрий Песков

Россия не расценивает слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине как ультиматум, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва приветствует усилия Соединенных Штатов по решению конфликта.

США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции, — сказал Песков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон откажется от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный им план. По его словам, Белый дом разработал очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса.

Между тем депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что РФ готова прийти к соглашению с Украиной при условии признания российских территорий в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.