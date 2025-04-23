США пригрозили выходом из переговоров по Украине Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине, если их план не будет принят

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Джей Ди Вэнс

США откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный Вашингтоном план, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передает Bloomberg, Белый дом разработал очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса.

Пришло время либо им согласиться, либо США выйти из этого процесса, — сказал Вэнс журналистам во время визита в Индию.

Американский вице-президент отметил, что граница после урегулирования конфликта может не совпадать с текущей линией фронта и обе стороны должны это принять. При этом он подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на переговоры и что пока РФ и Украина вели их добросовестно.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече. Позже отказался и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Депутат Рады Александр Дубинский предположил, что Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне по Украине из-за нежелания администрации Дональда Трампа принимать во внимание условия Киева. По его словам, это может указывать на то, что Вашингтон считает Украину недоговороспособной.