В Госдуме ответили на сообщения о согласии Украины отдать территории Депутат Чепа заявил, что Россия примет отказ Украины от 20% территорий де-юре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия готова прийти к соглашению с Украиной при условии, что страна признает российские территории в юридическом порядке, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на сообщения о готовности Украины отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.

Неизвестно, считают ли они при этом Крым, но это почти четыре полные территории. В 20% как раз входят Донбасс, Запорожье и Херсонская область, — высказался Чепа.

Он отметил, что Москва тщательно проанализирует значение признания этих земель де-факто. При этом он подчеркнул, что российские власти рассматривают исключительно юридически оформленные соглашения, в ходе которых Украина официально закрепит новые границы.

В США ранее заявили, что Украина может отказаться от 20% территорий, если Штаты и другие страны Запада не признают это официально. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.