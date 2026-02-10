«Заносит»: Лавров развеял популярный миф Запада о связях Эпштейна с Россией Лавров счел желтой прессой данные о якобы шпионстве Эпштейна в интересах России

Публикации в западных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами отдают «желтизной», заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Также журналисты не исключали, что Эпштейн мог действовать и в интересах Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».

Вас уже в желтизну заносит, — отметил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не воспринимает всерьез публикации в западных СМИ о якобы возможной связи Эпштейна с российскими спецслужбами. По его словам, эта тема не заслуживает даже обсуждения.

Ранее сообщалось, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Также вещество используется в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.

Также в файлах Эпштейна нашли возможную дату начала третьей мировой войны. Из письма, скриншот которого распространяется в Сети, следует, что новый глобальный конфликт может начаться 8 февраля. Подлинность документа пока не подтверждена.