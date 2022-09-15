Захарова: вывозимое с Украины зерно не доходит до нуждающихся в нем стран Захарова заявила, что развитые страны получили 44% вывезенного с Украины зерна

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Погрузка зерна на судно

Представитель МИД России Мария Захарова, говоря в ходе брифинга о ситуации с экспортом зерна из черноморских портов Украины, сообщила, что основными получателями грузов стали развитые государства, в то время как на долю остро нуждающихся в продовольствии стран приходится всего 8% поставок. Согласно ее данным на 13 сентября, всего 129 судов вывезли 2 872 711 тонн продовольствия.

Основными получателями грузов являются такие развитые государства, как Испания, Нидерланды, Италия, Южная Корея, Румыния, ФРГ, Франция, Греция, Ирландия и Израиль. Их доля составляет 44% перевозок. На долю остро нуждающихся в продовольствии стран, из-за которых и началась истерика на Западе, приходится всего 8%: Судан и Кения получили по 2%, Джибути, Сомали, Йемен и Ливан — по 1%, — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.