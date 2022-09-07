Путин предложил ограничить вывоз зерна с Украины Путин: почти все украинское зерно ушло не в развивающиеся страны, а в Евросоюз

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он подчеркнул, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. По его словам, которые приводит РИА Новости, стоит задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.

Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом, — сказал президент РФ.

Он отметил, что по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. На них было вывезено только 60 тысяч тонн зерна из 2 млн тонн. Он добавил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать.

Многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать, — продолжил глава государства.

В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин еще раз подчеркнул, что действия Запада в зерновом вопросе — «наглый обман».

То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство, — заключил Путин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. По его словам, при таком положении дел Москва может отказаться продлевать соглашение.