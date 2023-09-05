Захарова: ВСУ бьют по объектам в России австралийскими дронами

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

ВСУ используют австралийские дроны для атак по объектам на территории России, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Он отметила, что правительство Австралии пытается скрыть факты все большего втягивания страны в украинский конфликт.

В свое время с характерным для австралийского политкласса лицемерием министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что эти БПЛА будут использоваться получателем для осуществления воздушной разведки. В пресс-релизе компании-производителя утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий. Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России, — заявила Захарова.

28 августа ВСУ впервые атаковали воинскую часть радиоэлектронной борьбы и военный аэродром Халино в Курской области картонными дронами-камикадзе SYPAQ. По информации канала, Украина получает такие БПЛА от Австралии только для гуманитарных миссий. Известно, что первые поставки таких дронов были в марте 2023 года. Каждый месяц Киев получает около 100 таких беспилотников. Они состоят из пропитанной воском бумаги, резинки и двигателя. Дроны предназначались для доставки медикаментов, воды и продуктов питания, но по факту начинялись взрывчаткой.