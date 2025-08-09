Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу

Россия тщательно проанализирует вашингтонские заявления по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе, следует из комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, трехсторонние договоренности с Москвой по этому вопросу остаются актуальными.

Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила, — констатировала Захарова.

По словам дипломата, необходимо учесть членство Армении в таможенном пространстве ЕАЭС. В частности, речь идет об организации транзитных перевозок через территорию страны. Она также напомнила, что на границе Армении и Ирана по договору от 30 сентября 1992 года размещены российские пограничники.

Вместе с тем Захарова заявила, что Москва положительно оценивает состоявшуюся в Вашингтоне встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. По ее словам, Россия надеется, что это поможет продвижению мира в регионе.