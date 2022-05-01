Захарова: Россия чтит историю, в отличие от «живущего моментом» Запада

Мария Захарова / Фото mid.ru

Работа с историей помогает лучше разбираться в текущих событиях и отслеживать влияние прошлого на настоящее и будущее, поэтому МИД России уделяет ей особое внимание, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. По её мнению, западные партнёры же наоборот игнорируют этот аспект, яркими доказательствами чему служат современные Украина и Прибалтика.

В отличие от западного политического истеблишмента, живущего исключительно текущим моментом и, кажется, окончательно потерявшего интерес к прошлому, в России к истории всегда относились с особым почтением. <...> Прав был Михаил Васильевич Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Хорошо видно на печальном примере Украины, стран Прибалтики и в целом есовского пространства, — написала Захарова в Telegram-канале.

Именно поэтому российские ведомства регулярно напоминают о важных датах отечественной истории и ищут параллели с современными событиями, объясняет Захарова. В частности, дипломаты ведут обширную работу по историческим вопросам, а в самом внешнеполитическом ведомстве для этого функционирует специализированный Историко-документальный департамент.

В апреле глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии.