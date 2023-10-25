Захарова раскритиковала просьбу Блинкена к Катару смягчить риторику их СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала просьбу госсекретаря США Энтони Блинкена к коллеге из Катара, шейху Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани. Американский политик попросил, чтобы катарский канал Al Jazeera смягчил риторику по поводу палестино-израильского конфликта. В ответ Захарова попросила, чтобы Блинкен «снизил громкость» в репортажах CNN о ситуации на Украине.

И после этого Блинкен будет рассказывать, что Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим. Когда, интересно, Блинкен обратится к президенту США с просьбой повлиять на CNN и «снизить громкость репортажей», например, по Украине? — написала Захарова.

Ранее израильское правительство приняло решение о закрытии катарского телеканала Al Jazeera в Израиле. Официальные лица еврейского государства убеждены, что этот телеканал отстаивает интересы палестинского движения ХАМАС. Экс-спикер канцелярии израильского премьера на арабском языке Офир Гендельман заявил, что Al Jazeera является пропагандистским рупором международной Ассоциации братьев-мусульман (Jamiyat al-Ikhwan al-Muslimin) (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и самым активным образом обеспечивает интересы ХАМАС — ответвления этого движения.