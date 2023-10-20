Израиль закрывает телеканал, транслировавший в прямом эфире бен Ладена Израиль закрывает вещание Al Jazeera

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Израильское правительство приняло решение о закрытии катарского телеканала Al Jazeera в Израиле, сообщает портал Ynet. Официальные лица еврейского государства убеждены, что этот телеканал отстаивает интересы палестинского движения ХАМАС.

Правительство утвердило в рамках чрезвычайной ситуации в стране: телеканал Al Jazeera в Израиле будет закрыт, — сообщает в Twitter (X) портал MaarivOnline.

Экс-спикер канцелярии израильского премьера на арабском языке Офир Гендельман заявил, что Al Jazeera является пропагандистским рупором международной Ассоциации братьев-мусульман (Jamiyat al-Ikhwan al-Muslimin) (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), и самым активным образом обеспечивает интересы ХАМАС — ответвления этого движения.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем. Он назвал приблизительное время возможной приостановки боевых действий, которое составляет две недели.

Министр экономики Израиля ранее заявил, что страна получила «зеленый свет» на проведение наземной операции в секторе Газа. Предполагается, что на достижение всех поставленных целей может уйти около года. Приоритетной задачей солдат ЦАХАЛ станет полная ликвидация ХАМАС, спасение заложников и минимизация потерь среди мирного населения находятся на втором месте.