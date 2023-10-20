Армия Израиля получила «зеленый свет» на операцию в секторе Газа Баракат: ЦАХАЛ получила «зеленый свет» на операцию в секторе Газа

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Правительство Израиля одобрило проведение наземной операции в секторе Газа, сообщил в эфире телеканала ABC News министр экономики страны Нир Баракат. По его словам, страна готова к тому, что операция может занять год.

Армия получила «зеленый свет». <...> Израильское правительство приняло решение, оно дало «зеленый свет» армии уничтожить ХАМАС, и теперь дело за армией, — сказал Баракат.

Он добавил, что более приоритетной задачей для ЦАХАЛ будет ликвидация палестинского движения, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди местного населения. Отвечая на вопрос о многокилометровых тоннелях группировки в Газе, Баракат заявил, что они станут «крупнейшим кладбищем в мире».

14 октября в Армии обороны Израиля заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там рассказали, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексные атаки с воздуха, моря и земли.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на информированные источники на Ближнем Востоке и Западе сообщило, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.