Израиль уличили в «невиданной по жестокости» операции в Газе Reuters: Израиль планирует невиданную по жестокости атаку на Газу

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники на Ближнем Востоке и Западе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

Военная кампания под кодовым названием «Операция „Железные мечи“» будет невиданной по своей жестокости и непохожей на то, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом, — рассказали они.

Израильские источники указывают, что для победы ЦАХАЛ нужно уничтожить сеть подземных туннелей, которые используют члены радикального движения ХАМАС. При этом отмечается, что у военных нет конкретного представления, как именно это сделать. Аналогичные опасения высказали собеседники из других ближневосточных стран. По их мнению, Израиль не разработал четкого плана на будущее для анклава.

У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти, но что потом? У них нет стратегии выхода на следующий день, — сказал источник в службе безопасности одной из стран Ближнего Востока.

Некоторые из помощников президента США Джо Байдена, как передает агентство, обеспокоены тем, что, хотя Израиль может разработать эффективный план по нанесению долгосрочного ущерба движению ХАМАС, ему еще предстоит сформулировать стратегию выхода из анклава. Отмечается, что поездки в Тель-Авив госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина как раз были сосредоточены на обсуждении послевоенного плана для сектора Газа.

Ранее командование ЦАХАЛ сообщило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массовые ракетные атаки по южным и центральным районам страны. Обе стороны уже сообщили о тысячах жертв на своих территориях.

Как рассказал посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, в будущем сектор Газа не должен отличаться от других арабских стран, которые находятся с Израилем в мире. В пример он привел Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, с ними у Тель-Авива хорошие отношения. При этом мнение о том, что Израиль не может жить мирно с исламскими странами, он назвал глупостью.