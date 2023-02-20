Захарова призвала «продавших свои ж…» США помнить о судьбе Саакашвили Захарова напомнила о судьбе Саакашвили тем, кто сотрудничает с Вашингтоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Судьбу брошенных своими патронами в Вашингтоне экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ставленника США в Венесуэле Хуана Гуайдо предрекла в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова всем, кто положится на американцев. По мнению дипломата, сейчас Саакашвили вынужден тратить все заработанные деньги на американских адвокатов.

Все знают, что Саакашвили – материал со всех точек зрения Западом отработанный (причём дважды – второй раз на Украине). Его давно слили те же, кто в своё время в него и влили <...>Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо – это то, что ждёт всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов, — написала она.

По мнению Захаровой, адвокаты не дают Западу забыть о существовании своего протеже и устраивают из его болезни своеобразное реалити-шоу

Грузинские журналисты <…> выяснили, что Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников, — резюмировала она.

Американский телеканал CNN ранее показал видео из палаты Cаакашвили, на котором политик падает, не доходя до кровати. Ранее появлялись сообщения, что экс-президента переводят в реанимацию в критичеcком состоянии.

Врачи Саакашвили считают, что вылечить бывшего президунта Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные фyнкции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Cаакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.