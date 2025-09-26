Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:58

Захарова призвала Киев прислушаться к народу, любящему «Машу и Медведя»

Захарова: Киеву следует учитывать интересы народа и не запрещать мультфильмы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Украинским властям следует не запрещать русский язык и контент, а учитывать интересы народа, говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении представителя дипведомства Марии Захаровой. Так она отреагировала на слова языкового омбудсмена Украины о мультфильме «Маша и Медведь» как угрозе национальной безопасности.

19 сентября представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов, вторя своей начальнице, заявил, что российский мультсериал «Маша и Медведь», а также русскоязычные исполнители являются угрозой национальной безопасности Украины. По его словам, украинские граждане якобы давно ждут запрета российского контента, — отметила Захарова.

Согласно исследованию общественной организации «Детектор медиа», большинство из 10 самых популярных детских YouTube-каналов были русскоязычными. Все рейтинги популярности бьет мультфильм «Маша и Медведь», отметила представитель МИД, посоветовав Спиридонову прислушаться к мнению народа.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин заявил, что российский мультфильм «Маша и Медведь» необходимо запретить на территории Украины. Он написал, что уже направил обращения в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и СБУ с просьбой заблокировать показ мультфильма в стране.

Мария Захарова
МИД России
Украина
мультфильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.