Захарова призвала Киев прислушаться к народу, любящему «Машу и Медведя» Захарова: Киеву следует учитывать интересы народа и не запрещать мультфильмы

Украинским властям следует не запрещать русский язык и контент, а учитывать интересы народа, говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении представителя дипведомства Марии Захаровой. Так она отреагировала на слова языкового омбудсмена Украины о мультфильме «Маша и Медведь» как угрозе национальной безопасности.

19 сентября представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов, вторя своей начальнице, заявил, что российский мультсериал «Маша и Медведь», а также русскоязычные исполнители являются угрозой национальной безопасности Украины. По его словам, украинские граждане якобы давно ждут запрета российского контента, — отметила Захарова.

Согласно исследованию общественной организации «Детектор медиа», большинство из 10 самых популярных детских YouTube-каналов были русскоязычными. Все рейтинги популярности бьет мультфильм «Маша и Медведь», отметила представитель МИД, посоветовав Спиридонову прислушаться к мнению народа.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин заявил, что российский мультфильм «Маша и Медведь» необходимо запретить на территории Украины. Он написал, что уже направил обращения в Центр противодействия дезинформации СНБО, Министерство цифровой трансформации и СБУ с просьбой заблокировать показ мультфильма в стране.