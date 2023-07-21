Захарова: Запад составляет санкционные списки из телефонных справочников Захарова заявила, что санкции США и Канады не останутся без ответа

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Мария Захарова

Новые санкции со стороны США и Канады в отношении России не останутся без ответа, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она предположила, что новые санкционные списки формируются из телефонных справочников и списков, формируемых Киевом и несистемными оппозиционерами, «пригретыми» Западом.

Подводимые под санкции компании и физические лица, похоже, берутся из телефонных справочников и разного рода списков, формируемых киевским режимом и пригретыми Западом «несистемными» оппозиционерами, — заявила Захарова.

Также дипломат раскритиковала Канаду за следование принципам «культуры отмены» из-за того, что власти страны ввели санкции против музыкального продюсера Иосифа Пригожина и режиссера Никиты Михалкова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Канады стараются «бежать впереди всех» стран Запада, вводя санкции против российских культурных деятелей. 20 июля Канада также ввела санкции против актеров Ивана Охлобыстина и Дмитрия Харатьяна, певцов Филиппа Киркорова, Тимати, Александра Скляра и Shaman, певиц Валерии и Юлии Чичериной, гендиректора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского.