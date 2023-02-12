Захарова отреагировала на расследование о подрыве «Северных потоков» Захарова заявила об ожидании саммита НАТО из-за расследования о «Северных потоках»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков», заявила, что в нем «фактов хоть отбавляй». Она в Telegram задалась вопросом, когда по данному поводу соберут экстренный саммит НАТО.

Ну, что? Где натовские специалисты по «новичкам» и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них «хайли-лайкли» есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами, — указала представитель МИД.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на уходящей неделе опубликовал расследование о взрывах на газопроводах. По его версии, взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

Ранее депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра заявил, что нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца высказывать предположения о виновных в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно объяснить только тем, что он был заранее проинформирован о будущем теракте.