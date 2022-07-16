Захарова отреагировала на фото трансгендеров в посольстве Франции в США

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на последнее фото, на котором изображены трансгендерный адмирал США Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон. Первый из них пришел в посольство Франции на прием в честь Дня взятия Бастилии в юбке, второй — в открытом платье. Захарова задалась вопросом в своем Telegram-канале, те ли это ценности, которые россияне хотели бы привить своим детям.

Трансгендерный адмирал США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон в посольстве Франции на приёме в честь Дня взятия Бастилии. Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или всё-таки за свои посражаемся? — написала Мария Захарова.

Еще в марте стало известно, что американские власти утвердили женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником главы Минздрава. Она стала первым трансгендером на таком высоком посту в США. В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей. Однако в 2011-м сменила пол и в 2013 году развелась.