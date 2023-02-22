Захарова оценила предложения КНР по глобальной безопасности Захарова назвала предложения Китая по глобальной безопасности схожими с позицией России

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, Москва изучает опубликованный накануне текст инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином.

В целом в рамках инициативы Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности и не приемлет укрепления безопасности одних стран за счет безопасности других. Это схоже с нашими подходами, — подчеркнула Захарова.

Ранее руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И рассказал о планах Китая подготовить документ с изложением позиции Пекина по украинскому кризису. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Ван И пообещал не поставлять оружие России.

Политолог Иван Мезюхо ранее заявил, что отношения между Китаем и Россией нельзя назвать братскими, однако странам удалось выстроить партнерские отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. По его словам, у Москвы и Пекина происходит сближение интересов по ряду вопросов. При этом эксперт отметил важность личных договоренностей между президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.