«Не братские»: политолог об отношениях России и Китая Политолог Мезюхо: отношения между Россией и Китаем можно назвать партнерскими

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Отношения между Китаем и Россией нельзя назвать братскими, однако странам удалось выстроить партнерские отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, рассказал «360» политолог Иван Мезюхо. По его словам, у Москвы и Пекина происходит сближение интересов по ряду вопросов. При этом эксперт отметил важность личных договоренностей между президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Надо взглянуть правде в лицо и сказать о том, что у России и Китая не братские отношения. Но в последнее время, последние годы и десятилетия, они выработали подлинно партнерские связи, основанные на взаимовыгодном экономическом и политическом сотрудничестве, — объяснил Мезюхо.

Политолог отметил, что Китай пытается лавировать во внешней политике, чтобы сохранить сотрудничество с Россией и не потерять европейских партнеров. Однако он подчеркнул, что недальновидная политика Запада по противостоянию Москве и КНР привела к сближению двух стран.

Китай сегодня в своих заявлениях пытается быть настолько сбалансированным, чтобы не испортить отношения с Россией, а это уже много, — заявил Мезюхо.

Член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ранее заявил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами сохраняют высокую динамику развития. Ван И отметил, что ожидает выхода на новые договоренности в ходе переговоров. Российский министр подтвердил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на турбулентность.