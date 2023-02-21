Китай отправит главного дипломата в Москву с планом по Украине Главный дипломат КНР привезет в Москву мирный план по Украине

Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине. Его визит ожидается в ближайшие дни, сообщает Bloomberg.

Член Госсовета КНР Ван И собирается посетить Москву в ближайшие дни после того, как выдвинул новое мирное предложение о прекращении конфликта, — подчеркивается в публикации агентства.

Ван И ранее рассказал о планах Пекина подготовить документ с изложением позиции КНР по урегулированию украинского конфликта. Дипломат указал на то, что в текст включат предложения, которые сделал председатель КНР Си Цзиньпин. В документе в частности будет говориться о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН.

На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И вступил в словесную перепалку с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Bloomberg отметил, что украинский кризис становятся ключевым вопросом для КНР и США при формировании глобальных нарративов.

Ранее Ван И в ходе встречи с Энтони Блинкеном в Мюнхене отметил, что сотрудничество России и Китая — это внутреннее дело двух независимых государств. По его словам, Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой.