Боррель: Ван И поинтересовался, почему нельзя вооружать Россию

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая и член Политбюро Ван И

Глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, когда ЕС вооружает Украину. При этом, по словам Борреля, во время неформальной беседы в Мюнхене Ван И уточнил, что Китай не помогает вооружениями странам, которые ведут боевые действия, передает ТАСС.

Кстати, он спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?». Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине, — сказал глава дипломатии Евросоюза.

Боррель уточнил, что был знаком с Ван И, когда занимал пост министра иностранных дел Испании, а китайский политик возглавлял МИД КНР.

Он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая, — добавил Боррель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России со стороны Китая. Он также пообещал Ван И серьезные последствия за подобные действия.