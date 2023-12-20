Захарова объяснила, почему Зеленский забыл русский язык Захарова: Зеленский «забыл» русский, чтобы быть на одной волне с националистами

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik. Накануне журналист турецкого издания Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке, однако украинский лидер попросил переводчика.

Во время своей предвыборной кампании, напомнила российский дипломат, Зеленский выступал за двуязычие и причислял себя к носителям русского языка.

Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику... Есть такое понятие — затмить глаза. Все затмило. Национализм затмил все — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями, — сказала дипломат.

При этом Захарова не сомневается, что Зеленский не лукавит, когда говорит об этом. Знание языка позволяет расширять кругозор, оперативнее получать информацию. Поэтому, считает она, гордиться здесь нечем.

Президент Украины дал пресс-конференцию во вторник, 19 декабря. Помимо прочего, там он затронул также тему мирных переговоров с Москвой. По его словам, сейчас они неактуальны. Киев делает больший упор на работу над общей позицией с 50 государствами по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.