Захарова: НАТО не заинтересовано в разрешении конфликта на Украине

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

НАТО не заинтересовано в разрешении конфликта на Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она пояснила, что об этом свидетельствует принятое в Бухаресте совместное заявление по итогам заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

Заявление было принято в ходе заседания совета Альянса на уровне министров иностранных дел с 29 по 30 ноября в Бухаресте. Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересовано в политико-дипломатическом решении на Украине, — сказала Захарова.

По ее словам, страны НАТО пытаются «обвинить Москву в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима».

Захарова подчеркнула, что была продолжена линия НАТО, которая взята после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, «на обеление киевского режима и, соответственно, демонизацию России ради оправдания востребованности Североатлантического альянса».

Страны Блока обвиняют Россию в срыве глобальных поставок продовольствия, хотя именно Москва предложила реальные пути решения этой проблемы. Вопиющей выглядит попытка возложить на Россию ответственность за инцидент с украинской ракетой, которая упала на территории Польши, — добавила дипломат.

После падение ракеты в Польше 15 ноября в МИД страны сначала заявили, что ракета произведена в России, затем президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. На регулярном пятничном брифинге для журналистов она заявила, что официальные лица Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты».