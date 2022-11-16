Президент Польши заявил об отсутствии данных о том, кто выпустил ракеты

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти пока не располагают данными о том, кто выпустил ракеты, упавшие на востоке страны. Он только сослался на то, что российская ракетная атака против Украины «продолжалась целый день», о чем и завил на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету, — сказал польский президент.

Дуда добавил, что сейчас проводятся следственные мероприятия, обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется, — сообщил польский лидер.

Ранее сообщалось, что посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики. В польском ведомстве считают, что в Люблинском воеводстве «упала ракета российского производства», от дипломата потребовали «незамедлительно предоставить» подробные разъяснения.