Белый дом подтвердил, что считает украинской упавшую в Польше ракету

Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. На регулярном пятничном брифинге для журналистов она заявила, что официальные лицы Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты», пишет ТАСС.

Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента [Польши Анджея] Дуды о том, что это [взрыв], вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше, — сказала официальный представитель администрации США.

Однако, при этом она заявила. что несет в конечном итоге ответственность за инцидент Россия, которая «запустила шквал ракет по Украине».

Однако главное здесь то, что Украина имеет право защищать себя, как мы уже говорили множество раз, — сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, где он утверждает, что Россия стремится к «короткому перемирию» с Украиной. Но Киев выступает против, так как считает это шагом, который поможет Москве «восстановить силы».

Я бы посоветовала вам обратиться к правительству Украины. Я не слышала этих сообщений, — ответила на это Карин Жан-Пьер.

Ранее жители Польши выразили свое возмущение в связи с падением ракеты на территории своей страны вблизи польско-украинской границы. Они считают, что украинская сторона должна как минимум возместить ущерб семьям погибших и обвинили своего президента во лжи.