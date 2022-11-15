В Минобороны назвали заявления о «российских ракетах» в Польше провокацией Минобороны РФ: заявления о падении российских ракет в Польше являются провокацией

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России заявило, что сообщения польских СМИ и высказывания официальных лиц о якобы упавших на территории Польши российских ракетах являются провокацией. В военном ведомстве отметили, что их цель — дальнейшая эскалация, сообщает РИА Новости.

Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, — подчеркнули в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что обломки, фотографии которых публикуют польские СМИ, не имеют отношения к вооружению России.

Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники распространила информацию о падении ракеты в окрестностях села Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Газета Wyborcza сообщила, что на территории Люблинского воеводства упали две ракеты.