Захарова: двум российским делегатам на Генассамблею ООН не выдали визы США

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Двум из десяти членам официальной делегации главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН не выдали визы США, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что РФ высказала свои претензии в связи с этим, передает радиостанция «Спутник».

Из десяти членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом. Все свои на этот счет претензии мы высказали, как и делаем всегда, — сказала Захарова.

Дипломат объяснила, что делегация России на Генассамблее делится на несколько групп. Первая — официальная: ее список утверждается президентом России Владимиром Путиным. Вторая — сопровождающие лица, то есть эксперты, дипломаты и люди, обеспечивающие работу делегации. Третья — журналисты. В двух последних несколько человек не получили разрешительные документы от США, отметила Захарова.

Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН ночью. У главы внешнеполитического ведомства запланировано около 20 встреч с лидерами государств и главами МИД различных стран. Кроме того, Лавров встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Известно, что с трибуны ООН министр выступит 24 сентября.