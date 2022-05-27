Выступление Хинштейна по помощи соотечественникам разозлило коллег В провале программы переселения соотечественников есть вина единороссов, считают в Госдуме

Александр Хинштейн / Фото duma.gov.ru

Единоросс Александр Хинштейн во время заседания Госдумы затронул тему помощи соотечественникам, призвав поддержать людей, которые возвращается в Россию. Это выступление спровоцировало разговоры о провале соответствующей госпрограммы. Однако опрошенные NEWS.ru парламентарии обратили внимание, что решение этой проблемы предлагалось и раньше.

В ходе своего выступления Хинштейн предложил упростить процедуру получения российского гражданства, организовать горячую линию, подумать над созданием миграционных центров за рубежом и создать систему адаптации людей в стране.

Это и будет по-настоящему «своих не бросаем», — подчеркнул депутат.

После этого заявления вновь разгорелась дискуссия о провале действующей госпрограммы переселения соотечественников. Об этом заявил, например, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Однако в разговоре с NEWS.ru другие депутаты обратили внимание, что решения предлагались, но до сих пор не были приняты. Председатель комитета думы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников, например, напомнил, что неоднократно говорил об этом с трибуны парламента.

Я лично много раз выступал, но что-то меня не слышали. Слышат только когда единороссы провякают что-то, — возмутился он.

Но и в «Единой России» обращают внимание на то, что уже предлагалось. Так, первый зампред комитета Госдумы по связям с соотечественниками Константин Затулин заявил NEWS.ru, что Хинштейну как одному из руководителей партии «стоило бы поинтересоваться, какие инициативы у них есть». В пример он привёл законопроект о репатриации — «поддержал бы его», посоветовал политик.

Об этом законопроекте Затулин говорит давно, он даже писал письмо на имя президента Владимира Путина, чтобы ускорить принятие документа. Его внесли в Госдуму летом 2021 год, но текст получил негативный отзыв правительства. Об этом вспоминает и Калашников.

Кто не даёт провести программу репатриации? Спросите у единороссов, почему они не дают провести законопроект, их же большинство. Почему голосуют против? Потому что приходит отрицательный отзыв от ведомств, которые назначаются в том числе правящей партией, — сказал он.

Александр Хинштейн Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В действующей программе опрошенные NEWS.ru эксперты множество недостатков, которые не позволили ей привлечь большое число соотечественников. Калашников в первую очередь обращает внимание на попытку прикрепить переселенцев к конкретным регионам. Сейчас соотечественники могут претендовать на переезд на определённую территорию только если его профессия востребована в этом месте. Госпрограмму он характеризует так: «не программа переселения соотечественников, а программа привлечения людей по профессиям».

На эту ситуацию обращает внимание и Затулин — он отметил, что дополнительные квоты возникают на уровне регионов, на которые переложили финансовую ответственность за выполнение программы. В результате соотечественник, профессия которого не востребована, или человек пенсионного возраста просто не может принять участие в программе.

Если у него возраст предпенсионный или пенсионный, он не сможет участвовать в госпрограмме, потому что он — не трудовой ресурс. Это превратилось в программу профнабора, — подчеркнул он.

Кроме того, политик напоминает и о размере «подъёмных» денег в рамках программы он не превышает 240 тысяч рублей. По его мнению, это недостаточные суммы «при перемене места жительства и судьбы, при переезде из одной страны в другую».

Кроме того, людям мешают бюрократические ограничения. Депутат рассказал о практике постоянного исправления документов заявителями из-за мелких ошибок — причём пока человек не исправит одну ошибку, он не узнает, какие проблемы с документом есть ещё.

Программа переселения соотечественников работает в России с 2006 года. По ней в страну приехало более миллиона человек. Эта цифра, как считает директор Института Русского зарубежья, подтверждает, что программу нельзя считать однозначно проваленной.

Однако депутат Затулин не согласился с такой оценкой. Он призвал «не обольщаться» на этот счёт, потому что большинство из этих переселенцев — беженцы с Украины, для которых после 2014 года это был единственный способ легализации в России.

До этого через программу прошло 140 тысяч человек, что явно не соответствует замаху программы. Она непривлекательна, — подчеркнул он.

Помимо недостатков в самой госпрограмме, собеседники NEWS.ru отмечают и сложности со структурой её реализации. Пантелеев рассказал, что при её разработке система была «более-менее работающая». Однако сначала упразднили Минрегионразвития и передали его полномочия к ФМС, а потом была ликвидирована и сама ФМС. В результате переселением соотечественников занялись в МВД — «исключительно силовой орган».

Должны быть конкретные структуры, которые отвечают за конкретный процесс. Вопрос координации ведомств крайне важен. В итоге всё повесили на одно МВД — структуру, которая была не совсем готова, — подчеркнул эксперт.

Такого же мнения и придерживается Затулин, отмечая, впрочем, что нельзя делать из силового ведомства «козла отпущения». По его словам, передача МВД функций по госпрограмме была неверным управленческим решением — «они не определяют социально-экономическую политику, не знают, где какие ресурсы нужны».