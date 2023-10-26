«Выполняет свои функции»: Песков об идее Минсельхоза ограничить экспорт Песков заявил, что Минсельхоз четко выполняет все свои функции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России должно оперативно принимать меры по регулированию рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на инициативу Минсельхоза ограничить экспорт мяса птицы. По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, ведомство «четко выполняет свои функции».

Это тема Минсельхоза, это его прерогатива… Как раз Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного всего потенциала и так далее <...>. Минсельхоз четко выполняет свои функции, — заявил Песков.

Ранее Минсельхоз предложил запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы на шесть месяцев. Соответствующая мера принята с целью сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию. Кроме того, таким образом ведомство рассчитывает не допустить дефицита товара.

Также министерство предложило запретить экспорт пищевых яиц. В данном случае цели остаются те же — недопущение роста цен и дефицита продукции. По последним данным, стоимость яиц увеличилась на 24%. В первую очередь это связано с ростом себестоимости производства на фоне высокого курса доллара.