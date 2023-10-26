Минсельхоз предлагает запретить экспорт из России яиц

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Российский Минсельхоз предлагает запретить на полгода экспорт пищевого яйца птицы из страны, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов. Как отмечается, это поможет сдержать рост цен на социально значимую продукцию.

В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз пищевого яйца птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев, — говорится в документе.

Как отмечается, в стране наблюдается существенный рост внутренних цен на яйца птицы. За год они выросли на 24%. Ситуация связана прежде всего с ростом себестоимости производства данной продукции на фоне высокого курса доллара США. Это также способствует привлекательности экспорта против поставок на внутренний рынок. По той же причине министерство предложили ограничить полугодом и вывоз из России мяса птицы.

Накануне глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев вышли на прямую связь с президентом страны Владимиром Путным из подмосковного курятника. Глава государства на этом фоне спросил у министра, почему при успехах отрасли подорожала курятина. Патрушев ответил, что ведомство уже работает над этой проблемой. «Предпосылок для увеличения цены в принципе нет никаких», заверил главу государства руководитель министерства.