Володин назвал наиболее значимые законопроекты весенней сессии

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин среди самых значимых законопроектов весенней сессии выделил Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛДНР. Более того, он напомнил о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам, пишет «Парламентская газета».

Эта мера коснулась 30,8 миллиона человек. Важно, что закон имеет обратную силу: проиндексированные пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионерам начислили компенсацию к ранее полученной пенсии, — подчеркнул Володин.

Помимо этого, спикер Госдумы добавил, что с начала марта 2022 года политики активно принимали законы, направленные на поддержку граждан и экономики страны в условиях западных санкций. Также участники спецоперации на Украине получили статус ветеранов боевых действий, регионам помогли снизить долговую нагрузку, работу учителей перестали считать «образовательной услугой», ввели упрощенную регистрацию детей-сирот и увеличили количество бюджетных мест в магистратуре. Володин также напомнил, что в январе был принят законопроект о пожизненном тюремном заключении для педофилов-рецидивистов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в думской электронной базе, поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».