«Всё учтется»: В ГД ответили на штрафы за Георгиевские ленты в Молдавии Депутат ГД Чепа назвал штрафы за ношение Георгиевских лент пагубными для истории Молдавии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Штрафы за ношение и демонстрацию Георгиевских лент в Молдавии пагубно отразятся на собственной истории страны, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что подобные запреты «учтутся и аукнутся» Молдавии.

Некоторые бывшие республики СССР ведут себя так. Ну что же, не забудем и эту страницу. Это все несправедливо, нечестно, пагубно сказывается в первую очередь на их собственной истории. Все учтется и аукнется, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, штрафы за ношение Георгиевских лент в первую очередь являются подыгрыванием русофобским взглядам Запада. Чепа напомнил, что Европа, когда-то оказывающая поддержку гитлеровской Германии, старательно пытается забыть «позорные страницы» истории. В связи с этим на Западе принимают подобные запреты. Молдавия же наносит удар памяти героев, которые вместе с другими гражданами СССР участвовали в борьбе с нацизмом, в угоду Европе, считает парламентарий.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что в День Победы местных жителей будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, это не противоречит закону, так как данный символ в Молдавии запрещен.