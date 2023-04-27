В Молдавии в День Победы будут штрафовать за георгиевскую ленту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День Победы жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. По его словам, которые приводит РИА Новости, это не противоречит закону, так как данный символ в Молдавии запрещен.

МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 Мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано, — заявил Речан журналистам.

Напомним, что в Молдавии действует запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z. Согласно решению Конституционного суда страны, наказывать за их использование можно лишь в случае оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений.

Ранее родители ставропольских школьников пожаловались на то, что учителя заставляют детей носить дорогие и травмоопасные георгиевские ленточки. Местные жители говорят, что эти символы крепятся булавкой, острие которой царапает детей и оставляет на одежде следы, из-за чего одежда быстрее портится.