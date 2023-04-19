Школьников в Ставрополе заставили носить травмирующие георгиевские ленточки

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Родители ставропольских школьников пожаловались на то, что учителя заставляют детей носить дорогие и травмоопасные георгиевские ленточки, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Местные жители говорят, что эти символы крепятся булавкой, острие которой царапает детей и оставляет на одежде следы. Вещи из-за этого быстрее портятся, уточняют собеседники журналистов.

Я не против самой акции, но она же должна быть добровольной. А так детей разворачивают домой крепить эту ленточку. В прошлом году пришлось выбросить две блузки дочки и пару рубашек сына. Сейчас все по новой, — рассказала одна из женщин.

Родители подчеркивают, что руководители школы ходят по классам и проверяют наличие ленточки. Кроме того, сами броши с лентой продаются прямо в учебном заведении. И это притом, что властями запрещается торговать символами воинской славы.

Ранее стало известно, что школьницу из Подмосковья проверяют на дискредитацию армии из-за видео с исполнением украинского гимна. 15-летняя ученица из Одинцово записывала и выкладывала в соцсетях ролики с липсинком, то есть движениями губ, синхронными пению, под песни исполнителей с Украины.

Силовики обратили внимание на девочку при проверке аккаунтов подростков, которые теоретически могут быть вовлечены в незаконные акции и экстремистскую деятельность. На странице школьницы они нашли видео, в котором она «исполнила» гимн Украины.