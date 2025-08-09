ВСУ направили рой дронов на южный регион России Над регионами России за несколько часов сбили 35 украинских беспилотников

С 15:30 до 18:00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами 35 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Большинство — 19 — перехватили над Краснодарским краем. Еще девять ликвидировали над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, два — над Калужской областью и один — над территорией Московского региона.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

До этого в период с 12:00 до 15:30 мск силы ПВО перехватили 27 вражеских дронов. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую и Рязанскую области, а также Краснодарский край и Московский регион.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, 19-летний юноша. БПЛА сдетонировал в поселке Борисовка Борисовского района в тот момент, когда рядом находились двое. Травмы одного из них оказались смертельными.

До этого ВСУ атаковали автомобиль в селе Байцуры Борисовского района. В нем ехала супружеская пара. Мужчина скончался на месте, женщину доставили в больницу, где она вскоре умерла.