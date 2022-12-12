«Все усиливается»: в ГД объяснили, кому грозит пожизненный срок за диверсии В Госдуме рассказали, кому грозит пожизненное за диверсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков рассказал NEWS.ru, против кого направлен законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности с максимальным наказанием вплоть до пожизненного заключения. По его словам, эта мера наказания грозит лицам, совершившим диверсию, повлекшую за собой массовую гибель людей.

Все усиливается, потому что усиливается. Пожизненное заключение будет применяться к лицам, совершившим диверсию, повлекшую за собой массовую гибель людей, например, подрыв транспортного моста, жилого дома, особого объекта, — заявил Синельщиков.

По его словам, диверсия не единственная норма, требующая корректировки. Так, накануне обсуждался вопрос об усилении ответственности за проникновение на охраняемые объекты.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на потенциально опасные биообъекты или с использованием патогенов 10 ноября. Как указали представители кабмина, предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребностью уточнения признаков объективной стороны диверсии.