ВС РФ уничтожили цех производства и ремонта минометов и боеприпасов для ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС России уничтожили цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов в районе города Сумы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, на Донецком направлении продолжается успешное наступление добровольческих отрядов при поддержке ВДВ, авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 250 человек.

Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ, — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. В наступлении участвовали добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ при поддержке ракетных войск. За сутки на данном направлении было уничтожено более 115 украинских военных и 11 единиц техники, в том числе две установки РСЗО «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира» и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36.