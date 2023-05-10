Временному поверенному в делах Польши вручили ноту протеста МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России

Временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста в связи с инцидентом на советском военном кладбище в Варшаве 9 мая, говорится в сообщении дипведомства РФ. В министерстве заявили, что поляки должны быть благодарны красноармейцам за спасение их жизней, но вместо этого они извращаются над историей Второй мировой войны.

Был вызван временный поверенный в делах Польши в России Я. Щлядевский, которому вручена нота протеста в связи с провокацией, организованной 9 мая на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. <...> Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории войны, в стремлении вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной Армии, освободившим их страну от ужасов нацизма, — говорится в заявлении.

Щлядевскому также заявили в МИД России, что «разнузданная антироссийская вакханалия» в Польше вышла за рамки адекватного общения между соседними странами. В ведомстве пообещали в скором времени принять ответные меры в отношении Варшавы.

9 мая агрессивно настроенная толпа в Варшаве не пустила сотрудников российской дипмиссии во главе с послом Сергеем Андреевым на мемориальное кладбище для возложения венков к могилам советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Посол подчеркнул, что никакие провокации недоброжелателей не заставят дипмиссию отказаться от празднования Дня Победы. В прошлом году Андреева при посещении мемориала облили красной краской.