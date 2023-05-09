В Польше толпа окружила посла РФ и помешала возложить цветы к мемориалу

Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA/TASS

Посол России в Польше Сергей Андреев

В Варшаве агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище, передает ТАСС. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать.

Толпа окружила их и мешала пройти. Дипломатов оттеснили обратно к автомобилям, на которых они прибыли, — рассказал агентству один из очевидцев произошедшего.

Собеседник агентства добавил, что собравшиеся требовали от российского посла снять георгиевскую ленточку.

Незадолго до этого глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Андрееву воздержаться от возложения цветов к мемориалу советским воинам. Однако в посольстве в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от данного мероприятия.

В прошлом году посла Андреева облили краской во время возложения цветов на кладбище советским солдатам в Варшаве. Почтить память погибших воинов представителю российской дипмиссии так и не дали. В акции участвовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении стражей порядка.