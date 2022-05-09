На российского посла в Польше напали при возложении венка к мемориалу Российского посла в Варшаве облили краской при возложении венка на кладбище советских воинов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На российского посла в Варшаве Сергея Андреева в ходе памятного мероприятия на мемориале советским воинам 9 мая совершено нападение, передаёт РИА Новости. Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат дипломата облили красной краской. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали.

По данным агентства, на мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении стражей порядка.

В 13:00 по мск в Варшаве по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне началась церемония возложения венков и цветов на Мемориальном кладбище — мавзолее советских воинов. В рамках мероприятия также планировалось проведение акции «Бессмертный полк».

Андреев 9 мая поздравил россиян и соотечественников в Польше, а также «польских друзей» с праздником. Он отметил, что победа в ВОВ стала судьбоносным и поворотным событием для всего человечества. Российский дипломат подчеркнул, что решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и еë союзниками во Второй мировой войне внесли все народы бывшего Советского Союза.

7 мая Андреев заявил, что формат мероприятий по случаю Дня Победы в Польше был ограничен до минимума из-за появившихся в Сети призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разных активистов.

Также в российском посольстве в Польше отметили, что МИД республики не рекомендовал проводить возложение венков на кладбище советских воинов и акцию «Бессмертный полк» из-за ассоциации со спецоперацией, которую Россия развернула на Украине. В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мероприятия якобы противоречат уголовному кодексу страны. В российском посольстве такое толкование праздника назвали абсурдным и необоснованным.