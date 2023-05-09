Посол РФ Андреев назвал безобразием инцидент у мемориала в Варшаве

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Посол России в Польше Сергей Андреев

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал «безобразием и нарушением общественного порядка», поведение толпы, не позволившей ему и сотрудникам посольства посетить мемориальное кладбище в Варшаве для возложения венков, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что несмотря на любые провокации дипмиссия не откажется от празднования Дня Победы.

Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами, — сказал посол.

Андреев рассказал, что поинтересовался у одного из полицейских законностью происходящего, тот ответил, что мероприятие официальное и санкционировано мэрией. При этом российским дипломатам он посоветовал посетить кладбище в другое время.

На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами, — добавил посол.

Ранее сообщалось, что толпа не пустила сотрудников посольства РФ в Польше во главе с Андреевым на мемориальное кладбище в Варшаве для возложения цветов к могилам павших советских воинов. Дипломатов вынудили уехать.