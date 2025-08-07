Временного поверенного в делах Италии вызвали в МИД России МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Италии на фоне публикаций в СМИ

МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии Дж. Скопу, говорится на сайте ведомства. Поводом для этого стали постоянные антироссийские настроения в итальянских СМИ и реакция Рима на позицию Москвы.

В сообщении МИД РФ сказано, что итальянская пресса продолжает проводить антироссийскую кампанию, а русофобские выпады поддерживаются высокопоставленными представителями местного правительства. В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность только усугубляет существующий кризис между странами.

Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что в сложившейся напряженной обстановке произошла недавняя отмена выступления известного дирижера Валерия Гергиева в Казерте. Такой курс в МИД сочли контрпродуктивным, формирующим образ «врага в лице России», который не отвечает коренным интересам итальянцев и не показывает традиции дружбы народов.

Ранее посол в Италии Алексей Парамонов раскрыл истинное отношение жителей европейской страны к РФ. Дипломат отметил, что большинство граждан не воспринимают всерьез речи об увеличении военных расходов по указке НАТО для «сдерживания России».