Володин призвал депутатов к добровольному участию в военной операции

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал имеющих нужные навыки депутатов добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что у парламентариев нет так называемой брони, освобождающей их от участия в спецоперации. Володин призвал депутатов спросить себя, чем они могли бы помочь ВС России на Украине. Он предложил проработать вопрос их отправки в зону СВО. По его словам, прежде всего речь идет о тех, кто имеет опыт военной службы.

Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, [он] может быть добровольцем, мы это только поддержим. У нас должна быть здесь позиция, мы с вами ее должны реализовать, потому что я знаю наших коллег, они здесь присутствуют, [которые] заявление [об участии в СВО] писали, — заявил Володин.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.