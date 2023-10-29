Володин пригрозил Евросоюзу ответом на воровство российских активов Володин заявил, что РФ симметрично ответит ЕС на конфискацию российских активов

Фото: ГД РФ

Россия может дать симметричный ответ Европейскому союзу в случае воровства замороженных активов РФ, написал в Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, при помощи данных средств в Европе хотят продолжить милитаризацию Украины.

Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа, — заявил Володин.

Спикер ГД добавил, что в этом случае Москва конфискует гораздо большие активы недружественных государств, чем замороженные в Европе российские средства. Он также отметил, что с 2022 года ЕС потратил на поддержку Киева более €85 млрд, что негативно отразилось на жизни европейцев.

Это дорого обошлось обычным европейцам: высокий рост цен, экономика в рецессии, промышленность в упадке. За последние несколько лет ситуация в Европе сильно ухудшилась, — подчеркнул он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует сделать «решительный шаг» в использовании замороженных российских средств. По его словам, европейские лидеры вверили ЕК и главе евродипломатии Жозепу Боррелю подготовить предложения по этому вопросу, чтобы направить активы РФ на поддержку Украины.